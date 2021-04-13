A 101 saat kaçta açılıyor? A101 açılış saati - A101 çalışma saatleri, saat kaçta açılıyor?
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A 101 saat kaçta açılıyor? A101 açılış saati - A101 çalışma saatleri, saat kaçta açılıyor?

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A 101 saat kaçta açılıyor? A101 açılış saati - A101 çalışma saatleri, saat kaçta açılıyor?

A101 açılış saati! A101 saat kaçta açılıyor? sorusu merak ediliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle marketlerin açılış saati sabah 9'dan sonraya ertelendi. Bu nedenle BİM saat kaçta açılıyor? Hafta içi ŞOK marketler saat kaçta açılır? A101, Migros kaça kadar açık? sorularının cevaplarını sizler için derledik. Hafta içi ŞOK, BİM market kaçta açılır?

İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen saat aralıkları ile açık olacak marketlerin çalışma saatleri nedir? A101 saat kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM hafta sonu açık mı? A101hafta sonu açık mı? Şokhafta sonu açık mı? İşte Marketlerin açılış ve kapanış saatleri!

A 101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA İÇİ ŞOK MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTAKAPANIYOR?

ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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