99 ekip, 360 personelin katılımıyla gün boyu denetim yapıldı
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99 ekip, 360 personelin katılımıyla gün boyu denetim yapıldı

19.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:27
99 ekip, 360 personelin katılımıyla gün boyu denetim yapıldı

Bilecik'te 99 ekip, 360 personelin katılımıyla Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 'dinamik' denetimi yapıldı.

Bilecik'te 99 ekip, 360 personelin katılımıyla Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 'dinamik' denetimi yapıldı. Kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" genelgesi doğrultusunda merkezde Vali Bilal Şentürk, ilçelerde de kaymakamların koordinesinde oluşturulan ekipler, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin takip edilmesi ve uygulamada sorun yaşanıp, yaşanmadığını denetimlere aralıksız devam ediyor. Bilecik kent merkezinde 99 ekip, 360 personelin katılımıyla gün boyu yoğunlaştırılmış dinamik denetimleri kapsamında ekipler; restoran, lokanta, kafe, kıraathane gibi yeme içme yerleri ile kamu kurumları, iş yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçlarının yanı sıra açık ve kapalı pazarları denetlerken, vatandaşlara, esnaf ve çalışanlara maske, mesafe ve temizlik tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. - BİLECİK

99 ekip, 360 personelin katılımıyla gün boyu denetim yapıldı
99 ekip, 360 personelin katılımıyla gün boyu denetim yapıldı
99 ekip, 360 personelin katılımıyla gün boyu denetim yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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