97 yaşında koronavirüsü yenen Havva nineden 'maske' uyarısı geldi Rize'de yaşayan 97 yaşındaki Havva Nine, 14 günlük ev karantinasının ardından koronavirüsü yendi. Kendisine yapılan sağlık hizmetleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Havva Nine, herkesin maske takması için uyarılarda bulundu.

Rize'de 97 yaşındaki Havva Özlü, 14 günlük ev karantinasında gördüğü tedaviyle koronavirüsü yendi. Sağlık hizmetleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Özlü, "Maske takın, yaşlıların yanına maskesiz gitmeyin" uyarısında bulundu.

Çayeli ilçesine bağlı Senoz Vadisi'nde yaşayan Havva Özlü'nün ailesi, yaşlı kadının koronavirüse yakalanmış olabileceği ihtimali üzerine sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulansla evden alınıp, hastaneye kaldırılan Özlü'nün Kovid-19 testi pozitif çıktı.

ZİYARETE GELEN BİR TANIDIKTAN BULAŞMIŞ

Genel sağlık durumunun iyi olduğunun gözlenmesi üzerine yaşlı kadın, ev karantinasına alındı. Evde tedavi görmeye başlayan Havva ninenin kontrolleri, sağlık ekipleri tarafından yapıldı. 14 günlük karantinasını tamamlayan Havva Özlü'nün son testi negatif çıktı. Yapılan filyasyon çalışması ve diğer incelmelerde, Özlü'ye, kendisini ziyarete gelen bir yakınından koronavirüs bulaştığı tespit edildi.

"DAĞIN BAŞINA AMBULANS GELDİ, ALLAH ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN"

İlerleyen yaşına rağmen koronavirüsü yenen Havva Özlü, yakınlarının cep telefonu kamerasıyla çektiği videoda yaşadıklarını anlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, ilgi odağı olurken, Özlü, sağlık hizmetleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Salgın tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunan Özlü, "Virüsü yendim. Dağın başına ambulans geldi. Allah razı olsun Erdoğan'dan. Allah bir gününü bin etsin. Ağzınıza maske takın, yaşlıların yanına maskesiz gitmeyin" diyerek duygularını dile getirdi.

Kaynak: DHA