96 yaşında çocuğunu kucağına almıştı! Dünyanın en yaşlı babası 104 yaşında öldü - Haberler
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96 yaşında çocuğunu kucağına almıştı! Dünyanın en yaşlı babası 104 yaşında öldü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
96 yaşında çocuğunu kucağına almıştı! Dünyanın en yaşlı babası 104 yaşında öldü

96 yaşında baba olarak "Dünyanın en yaşlı babası" olma unvanını elde eden Hindistanlı Ramjeet Ragav, yangın nedeniyle hayatını kaybetti.

Hindistan'da yaşayan Ramjeet Ragav isimli şahıs, 96 yaşında çocuğunu kucağına alarak dünyanın en yaşlı babası olmuştu. Karısıyla günde 3 defa ilişkiye girdiğini de itiraf eden Ragav, 104 yaşında evinde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybetti.

EŞİ EVİ TERK EDİNCE YEMEDEN İÇMEDEN KESİLDİ

Ragav'ın karısı da 60 yaşında yeniden anne olma heyecanı yaşamıştı. Çiftin çocuklarından birinin kaçırılmasının ardından kadın, evi terk etmişti. Adam bir süredir yalnız yaşıyordu ve son zamanlarda yemeden içmeden kesildiği belirtildi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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