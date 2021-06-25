950 minik öğrenciye saksıda çilek fidesi dağıtıldı
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950 minik öğrenciye saksıda çilek fidesi dağıtıldı

950 minik öğrenciye saksıda çilek fidesi dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te "3 Bin Minik Elle 3 Bin Çilek Fidesi" projesi kapsamında 'Çileğim elimde, sağlığım yerinde' sloganıyla saksıda çilek fidesi dağıtıldı.

Bilecik'te "3 Bin Minik Elle 3 Bin Çilek Fidesi" projesi kapsamında 'Çileğim elimde, sağlığım yerinde' sloganıyla saksıda çilek fidesi dağıtıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından anasınıfı ve anaokullarında bulunan 950 minik öğrenciye saksıda çilek fidesi dağıtımı yapıldı. Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla bir anaokulunda gerçekleştirilen programa Kaymakam Hasan Yaman, İl Tarım Orman Müdür Yardımcısı Erkal Gedikli, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir katıldı. Proje ile minik öğrencilere toprak ve bitki sevgisinin kazandırılmasının amaçlandığı kaydedildi. - BİLECİK

950 minik öğrenciye saksıda çilek fidesi dağıtıldı
950 minik öğrenciye saksıda çilek fidesi dağıtıldı
950 minik öğrenciye saksıda çilek fidesi dağıtıldı
950 minik öğrenciye saksıda çilek fidesi dağıtıldı
950 minik öğrenciye saksıda çilek fidesi dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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