95. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı

Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Burgas" adlı safkanın 2.27.36'lık dereceyle kazandığı 95. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı.

Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Burgas" adlı safkanın 2.27.36'lık dereceyle kazandığı 95. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen yarışın ardından pistin kenarında kurulan platformda ödül töreni gerçekleştirildi.

Koşuyu kazanan atın sahibi Sanem Kahraman'a kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Jokey Ahmet Çelik, plaketini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldı. Atın yetiştiricisi Fedai Kahraman'a da plaketini Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Mehmet Hadi Tunç takdim etti.

Jokey Ahmet Çelik ödül töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kırılamayacak bir rekora imza attığını belirterek, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu gururlu ve onur verici yarışı üstü üste 7 kez kazanmanın çok büyük mutluluğunu yaşıyorum. Artık emin bir şekilde konuşabilirim, bu rekor artık hiç kırılmayacak. Allah'ın izniyle yarışçılık camiası olduğu müddetçe Gazi Koşusu kesintisiz devam edecek. Ben bu rekorun bir daha kırılacağına inanmıyorum. 7 kez kazanmayı bir kenara bırakırsak, 7 sene üst üste bu yarışa katılmak bile herkese nasip olmuyor. Bunun için çok mutlu ve gururluyum. Kazanmak çok güzel. Her jokeyin bu gururu yaşamasını isterim." diye konuştu.

Sanem Kahraman ise 2018 yılında da"Hep Beraber" isimli safkanla yarışı kazandıklarını dile getirerek, "Tekrar bu duyguyu yaşadığımız için çok mutluyuz. İnanılmaz heyecanlıydık. Allah herkese nasip etsin. Yarışın sonuna doğru biraz endişeliydim, korktum. Çünkü Ahmet biraz gerilerde kalmıştı. Öne geçince rahatladım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci