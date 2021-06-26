95. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

95. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Burgas" adlı safkanın 2.27.36'lık dereceyle kazandığı 95. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı.

Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Burgas" adlı safkanın 2.27.36'lık dereceyle kazandığı 95. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen yarışın ardından pistin kenarında kurulan platformda ödül töreni gerçekleştirildi.

Koşuyu kazanan atın sahibi Sanem Kahraman'a kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Jokey Ahmet Çelik, plaketini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden aldı. Atın yetiştiricisi Fedai Kahraman'a da plaketini Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Mehmet Hadi Tunç takdim etti.

Jokey Ahmet Çelik ödül töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kırılamayacak bir rekora imza attığını belirterek, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu gururlu ve onur verici yarışı üstü üste 7 kez kazanmanın çok büyük mutluluğunu yaşıyorum. Artık emin bir şekilde konuşabilirim, bu rekor artık hiç kırılmayacak. Allah'ın izniyle yarışçılık camiası olduğu müddetçe Gazi Koşusu kesintisiz devam edecek. Ben bu rekorun bir daha kırılacağına inanmıyorum. 7 kez kazanmayı bir kenara bırakırsak, 7 sene üst üste bu yarışa katılmak bile herkese nasip olmuyor. Bunun için çok mutlu ve gururluyum. Kazanmak çok güzel. Her jokeyin bu gururu yaşamasını isterim." diye konuştu.

Sanem Kahraman ise 2018 yılında da"Hep Beraber" isimli safkanla yarışı kazandıklarını dile getirerek, "Tekrar bu duyguyu yaşadığımız için çok mutluyuz. İnanılmaz heyecanlıydık. Allah herkese nasip etsin. Yarışın sonuna doğru biraz endişeliydim, korktum. Çünkü Ahmet biraz gerilerde kalmıştı. Öne geçince rahatladım." ifadelerini kullandı.

95. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı
95. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı
95. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı
95. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Merih Demiral Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
95. Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 18:57:35. #1.14#

title