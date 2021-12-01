92 yaşındaki Kore gazisi Osman Çelik son yoluculuğuna uğurlandı

ERCİŞ, VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesindeki hayatını kaybeden 92 yaşındaki Kore gazisi Osman Çelik, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore Gazisi Osman Çelik için cenaze töreni düzenlendi. Kara Yusuf Camii'nde gerçekleştirilen törene Kaymakam ve Erciş Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, AK Parti İlçe Başkanı İzzet Albayrak, MHP İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, kurum amirleri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Akşam namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çelik, Örene Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. - VAN