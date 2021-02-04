900 bin liralık rüşvete polisten "Şerefli" yanıt: O parayı belki kazanamayız ama şeref diye bir şey kalmaz

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Kocaeli'de 31 yıl hapis cezası ile aranan O.K., polislere 500 bin lira nakit, 400 bin lira değerinde de yat teklif etti. Rüşveti kabul etmeyen polisler ödüllendirilirken, o anlara ait ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda polislerden biri, "O parayı belki biz kazanamayız ama sana bir şey söyleyeyim, o parayla da şeref diye bir şey kalmaz" dedi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirilen operasyonda, "resmi belgede sahtecilik, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçlarından toplamda 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K yakalandı.

900 BİN LİRA RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Görevlilere önce sahte kimlik gösteren ancak yapılan sorgulama sonucu 31 yıl ile aranan hükümlü olduğu ortaya çıkınca, 3 memura 500 bin lira nakit para, 400 bin lira değerinde yat teklif etti.

ŞAHIS TUTUKLANDI

Şahsı gözaltına alan ekipler, şahsa görevli memura rüşvet teklif etmek suçundan işlem yaptı ve Gebze Adliyesi'ne sevk etti. O.K. buradaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

RÜŞVET TEKLİFİNE "ŞEREFLİ" YANIT

Olay anında polisler ile özel görüşmek isteyen O.K'nın o anlarda yaptığı rüşvet teklifine ait ses kayıtları ortaya çıktı.

Ses kayıtlarına yansıyan konuşma şu şekilde:

O.K: Abi o değil bak ben terörist değilim hırsızlık etmemişim tecavüz suçum yok bir bankaya kurban olayım sana ya babam 3 yüz bin bir de tekne vereceğim ya.

Polis: Ne konuşuyoruz Orhan?

O.K: Abi evde açız, abi etmeyin be. Bizi çıkarın vallahi. Bu gece burayı terk ederim.

O.K: Taksiciyim ya, ulan Alper var ya

Polis: Eee kaçtı diyeceğiz

O.K: 300 bin artı tekneyi veririm

Polis: Tekne kaç para?

O.K: 400 bin eder

Polis: Yani rakamı 700 bine çıkardın

O.K: Çocuklarım için abi

Polis: Orhan o parayı belki biz kazanamayız ama sana bir şey söyleyeyim ama o parayla da şeref diye bir şey kalmaz.

O.K: Abi gitmeden konuşalım

Polis: Olmaz

Zanlının konuşmanın devamında 209 bin lira para daha teklif ettiği ancak polis gözaltına aldığı, rüşvet teklif etmekten de hakkında işlem yaptığı öğrenildi.