90 yaşında hayalindeki akülü arabaya kavuştu
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90 yaşında hayalindeki akülü arabaya kavuştu

90 yaşında hayalindeki akülü arabaya kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelli vatandaşların evlerine gitti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelli vatandaşların evlerine gitti. 90 yaşındaki yaşlı adama akülü araba hediye eden Genç, "İlçemizde yaşayan tüm engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkartılması için çalışıyoruz" dedi.

Döşemealtı Belediye Başkan Turgay Genç, sosyal projeler kapsamında Kovanlık Mahallesinde yaşayan 90 yaşındaki İlyas Yılmaz'ı evine gitti. Yaşlı adama, akülü tekerlekli sandalye hediye eden Genç, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Genç, "İlçemizde yaşayan tüm engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkartılması için çalışıyoruz. Kaldırım ve parklarımızda engelli vatandaşlarımızın rahatı, konforu için bir takım radikal önlemler aldık. Her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. - ANTALYA

90 yaşında hayalindeki akülü arabaya kavuştu
90 yaşında hayalindeki akülü arabaya kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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