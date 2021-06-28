90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini gören kimse tanıyamadı
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90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini gören kimse tanıyamadı

90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini gören kimse tanıyamadı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

90'lı yıllarda seslendirdiği "Adamım" ve daha birçok şarkıyla dönemin parlayan isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Kader'in son hali ortaya çıktı. Kader'deki büyük değişim, hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

90'lı yılların aranan sanatçıları arasında yer alan Kader Çetintürk'ün son hali, hayranları tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Sabret ve Güleceği Yakında isimli albümleriyle milyonlarca dinleyici kitlesine ulaşan ve özellikle bir neslin sıkı takip ettiği sanatçı Kader'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

ADAMIM ŞARKISI DÖNEME DAMGA VURGU

Müzik dünyasına 13 yaşında adım atan şarkıcı Kader, uzun bir süredir ortalarda görünmüyordu. 1996 yılında piyasaya sürdüğü 'Adamım' şarkısıyla müzik listelerinde adından söz ettiren Kader'in, yıllar içindeki değişimi şaşırttı.

İşte şarkıcı Kader'in son hali:

90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini gören kimse tanıyamadı
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini gören kimse tanıyamadı
Son dönemin yıldızı Duru Kurt'tan bomba bir şarkı daha geliyor
Son dönemin yıldızı Duru Kurt'tan bomba bir şarkı daha geliyor
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini gören kimse tanıyamadı - Haberler Magazin
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