90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini gören kimse tanıyamadı

90'lı yıllarda seslendirdiği "Adamım" ve daha birçok şarkıyla dönemin parlayan isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Kader'in son hali ortaya çıktı. Kader'deki büyük değişim, hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.