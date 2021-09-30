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90'ların unutulmaz ismiydi... Eşiyle ilk kez görüntülendi

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90'ların unutulmaz ismiydi... Eşiyle ilk kez görüntülendi

90'lı yıllarda 'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' başta olmak üzere çok sayıda hit şarkının altına imzasını atan şarkıcı Tayfun Duygulu, önceki gün eşi Tuğçe Duygulu ile ilk kez City's Nişantaşı'nda görüntülendi. İşte detaylar...

ÇEŞME, İZMİR (Snob Magazin) - Ünlü şarkıcı, şehir yaşantısından uzak kalmak için evlendikten sonra Çeşme'ye yerleştiğini söyledi. Eşinin aynı zamanda menajerliğini yürüttüğünü söyleyen şarkıcı, "Yakın zamanda single albümüm çıkacak. Eşime yazdığım şarkıyı kliplendireceğiz. Aşk şarkısı bu" dedi.

SIRRINI AÇIKLADI

Duygulu, "Yıllar geçmesine rağmen hiç değişmemişsiniz. Sırrınız nedir?" şeklindeki soruya "Aşktan, eşime çok aşığım" yanıtını verdi.

"KIZ BABASI OLMAK İSTİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda gazeteci Arif Hür'e konuşan Tayfun Duygulu, "İki oğlum var. Artık bir kızım olsun istiyorum. Çevremdekiler kız babası olmanın bana çok yakışacağını söylüyor. Dilerim bir kız çocuğumuz olur" diyerek en büyük arzusunu dile getirmişti.

Tayfun Duygulu'nun eski eşi Tuğçe Duygulu'dan Milas ve Cansın adında iki oğlu bulunuyor.

90'ların unutulmaz ismiydi... Eşiyle ilk kez görüntülendi

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