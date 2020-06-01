Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
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Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi

Yaklaşık 2 yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybettikten sonra eve kapanan ve sadece oğlunun mezarını ziyaret için dışarıya çıkan Ebru Şallı, bir süre İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi.

01.06.2020 21:00 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:13

Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın uzun zamandır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğulları Pars, 17 Nisan'da hayatını kaybetti. Sadece oğlu Pars'ın mezarını ziyaret için dışarıya çıkan Ebru Şallı, yakın zamanda İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi.

SIK SIK AĞLAMA KRİZLERİNE GİRİYOR

Bugünlerde en büyük desteğini 16 yaşındaki büyük oğlu ve eşi Uğur Akkuş'tan alan Ebru Şallı yakın zamanda İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre yaşadıkları ortamdan bir süre ayrılarak tekneleriyle anılarından uzaklaşmaya çalışacak olan Şallı'nın sık sık ağlama krizlerine girdiği de öğrenildi.

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Haber Yorumları (1)
?: hakkariyemi gidiyor. Evladı vefat etmiş mezarı istanbulda ama ne hikmetse istanbuldan ayrılmayı tercih ediyor.
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