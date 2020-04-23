9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
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Soner Arıca, 23 Nisan, Magazin, Güncel, Haber

9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu

Soner Arıca ile söylediği şarkılarla tanınan 9 yaşındaki Kuzey Köker, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel 'Türkiyem' isimli bir şarkı okudu.

23.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:58
9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu

Soner Arıca ile bir çok şarkı söyleyerek adını duyuran 9 yaşındaki Kuzey Köker, 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir şarkı seslendirdi.

TÜRKİYEM ŞARKISINI OKUDU

Kuzen Köker, son olarak 23 Nisan'a özel 'Türkiyem' adlı bir şarkı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Şarkının düzenlemesini ve klibinin yönetmenliğini babası Candar Köker yaptı.

9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu

BİR ÇOK ŞARKI SESLENDİRDİ

Adına birçok fan sayfası açılan ve şu an 9 yaşında olan Kuzey Köker, Memleketim, Hayat Bayram Olsa, Mutlu Şarkım, Çayır Çimen Geze Geze, Hayaller Gerçek Olur, gibi şarkıların yanı sıra söz ve müziği kendisine ait olan "Küçük Panda", "Gezegenimizi Koruyalım", "Kötü Kazım" gibi şarkıları da seslendirdi.

9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
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