9 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu kanlı bitti
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9 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu kanlı bitti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, babasına ait tüfekle oynarken yanlışlıkla kız kardeşini başından vurarak ağır yaraladı.

9 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu kanlı bitti
03.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:27

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, babasına ait tüfekle oynarken yanlışlıkla kız kardeşini başından vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Atmalıkaşanlı Mahallesi, Kırık mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, M.D. (9) hayvan otlattıkları sırada babasının tüfeğiyle oynamaya başladı. Elindeki tüfeğin bir anda ateş alması sonucu kurşun 4 yaşındaki kız kardeşi D.C.D.'nin başına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaşındaki çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan D.C.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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