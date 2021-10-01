Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı - Haberler
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Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Van'da ikamet eden 80 yaşındaki bir vatandaş, komşusu tarafından kendisine gönderilen ve üzerine "İki düğününe gelmiştim" notu düşülen davetiyeyi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Davetiyedeki notu okuyunca büyük kırgınlık yaşayan yaşlı adam, düğüne de gitmedi.

Van'da filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. 80 yaşındaki bir vatandaşa, komşusundan gelen düğün davetiyesi üzerine düşülen "2 düğününe gelmiştim" notu görenleri hayrete düşürdü.

"DAVETİYEYİ KOMŞUMUZ GÖNDERDİ"

Konuyla ilgili Haberler.com'a bilgi veren yaşlı adamın oğullarından biri, "Biz 9 kardeşiz. Babam hepimizin düğününü yaptı. Düğünlerimize gelenler oldu, gelmeyenler oldu. Hiçbirini kayıt altına almadık. Babam 80 yaşında... Bu davetiyeyi gönderen de komşumuz." ifadelerini kullandı.

Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı

"BABAM NOTU GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜ"

9 kardeş olduklarını söyleyen şahıs, "Düğünlerimize gelip gelmediğini de bilmiyoruz. Babam davetiyeyi açıp üzerindeki notu görünce önce şaşırmış, ardından çok üzülmüş. Bizim yörede böyle şeyler pek olmaz. Zaten düğüne de gitmedik" dedi.

Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Öte yandan yaşlı adamın çocuklarından biri davetiyeyi sosyal medya hesabından "Düğün davetiyesi mi icra ihbarnamesini anlamadık" notuyla paylaştı.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı - Haberler
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