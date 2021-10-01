Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Van'da filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. 80 yaşındaki bir vatandaşa, komşusundan gelen düğün davetiyesi üzerine düşülen "2 düğününe gelmiştim" notu görenleri hayrete düşürdü.

"DAVETİYEYİ KOMŞUMUZ GÖNDERDİ"

Konuyla ilgili Haberler.com'a bilgi veren yaşlı adamın oğullarından biri, "Biz 9 kardeşiz. Babam hepimizin düğününü yaptı. Düğünlerimize gelenler oldu, gelmeyenler oldu. Hiçbirini kayıt altına almadık. Babam 80 yaşında... Bu davetiyeyi gönderen de komşumuz." ifadelerini kullandı.

"BABAM NOTU GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜ"

9 kardeş olduklarını söyleyen şahıs, "Düğünlerimize gelip gelmediğini de bilmiyoruz. Babam davetiyeyi açıp üzerindeki notu görünce önce şaşırmış, ardından çok üzülmüş. Bizim yörede böyle şeyler pek olmaz. Zaten düğüne de gitmedik" dedi.

Öte yandan yaşlı adamın çocuklarından biri davetiyeyi sosyal medya hesabından "Düğün davetiyesi mi icra ihbarnamesini anlamadık" notuyla paylaştı.

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