9 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi öldü

KARAMAN'da 9 metre yükseklikteki iskeleden düşen inşaat işçisi Uğur Koç (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KARAMAN'da 9 metre yükseklikteki iskeleden düşen inşaat işçisi Uğur Koç (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün 13.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Yaklaşık 9 metre yükseklikte kompozit kaplama yapan Uğur Koç, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Koç'un düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Koç, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Uğur Koç'un sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen