9 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, NOW, TV8 yayın akışı...

Güncel 9 Mayıs TV yayın akışı Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 gibi ulusal kanallarda birbirinden farklı içerikleri izleyicilerle buluşturuyor. Sabah kuşak programlarından akşam dizilerine, yerli ve yabancı sinema filmlerinden yarışma programlarına kadar zengin bir içerik yelpazesi ekranlara geliyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, NOW, TV8 yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

00:40 Sustalı Ceylan

03:30 Aldatmak

06:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sustalı Ceylan

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Eşref Rüya

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

02:30 Adım Farah

03:45 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kutsal Damacana 4

22:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:45 Orta Sayfa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:30 Bahar

04:45 Deha

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

01:30 Dizi

03:30 Sefirin Kızı

05:30 Aramızda Kalsın

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

23:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:40 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025