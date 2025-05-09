9 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, NOW, TV8 yayın akışı...
9 Mayıs TV yayın akışı araştırmaları, televizyon izleyicilerinin günlük olarak en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bugün televizyonda hangi dizi, film veya programların yayınlanacağı, özellikle akşam kuşağında ekran karşısına geçmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki, 9 Mayıs TV yayın akışı nasıl, hangi kanalda ne var?
Güncel 9 Mayıs TV yayın akışı Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 gibi ulusal kanallarda birbirinden farklı içerikleri izleyicilerle buluşturuyor. Sabah kuşak programlarından akşam dizilerine, yerli ve yabancı sinema filmlerinden yarışma programlarına kadar zengin bir içerik yelpazesi ekranlara geliyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, NOW, TV8 yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
00:40 Sustalı Ceylan
03:30 Aldatmak
06:00 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sustalı Ceylan
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
02:30 Adım Farah
03:45 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kutsal Damacana 4
22:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23:45 Orta Sayfa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:45 Deha
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
01:30 Dizi
03:30 Sefirin Kızı
05:30 Aramızda Kalsın
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı
23:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:40 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025