9 Mart TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 9 Mart Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show, TRT 1'de neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 9 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 9 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 9 Mart Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Mart Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

9 MART ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

9 Mart bugünkü Televizyon yayın akışına, televizyonda hangi diziler olacak tüm bilgilere aşağıdan bakabilirsiniz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI (9 MART 2022 ÇARŞAMBA)

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 10:00

Gelin Evi 12:00

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00

Show Ana Haber 18:45

Oğlum 20:00

ATV YAYIN AKIŞI (9 MART 2022 ÇARŞAMBA)

Gün Ortası 13:00

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00

Esra Erol'da 16:00

ATV Ana Haber 19:00

Kuruluş Osman 20:00

KANAL D YAYIN AKIŞI (9 MART 2022 ÇARŞAMBA)

Arka Sokaklar 16:00

Kanal D Ana Haber 19:00

Üç Kız Kardeş 20:00

Sadakatsiz 23:15

FOX TV YAYIN AKIŞI (9 MART 2022 ÇARŞAMBA)

Fulya ile Umudun Olsun 16:00

Son Nefesime Kadar 18:00

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

Son Nefesime Kadar 20:00

Mahkum 23:45

STAR TV YAYIN AKIŞI (9 MART 2022 ÇARŞAMBA)

Star Haber 18:30

Ay Lav Yu 20:00

Ay Lav Yu 22:00

Kaderimin Oyunu 23:45

TV8 YAYIN AKIŞI (9 MART 2022 ÇARŞAMBA)

Survivor All Star 2022 11:15

Survivor Panorama 13:00

Canım Annem 14:45

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Survivor All Star 2022 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI (9 MART 2022 ÇARŞAMBA)

Ana Haber 19:00

İddiaların Aksine 19:55

İğne İplik 20:00

112 Acil Çağrı 22:40

Seneye Bu Zamanlar 23:55

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