9 Mart 2021 Hekimoğlu 40. bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu 39. bölüm full izle! Hekimoğlu son bölümde ne oldu?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Hekimoğlu 39. bölüm yeni bölümüyle sevenleriyle buluştu. Yayınlanan yeni bölümünün ardından izleyiciler 40. bölüm fragmanını merak ediyor. 9 Mart 2021 Hekimoğlu 40. bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu 39. bölüm full izle! Hekimoğlu son bölümde ne oldu?

HEKİMOĞLU 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

9 Mart'ta yayınlanacak Hekimoğlu 40. bölümün fragmanı yayınlandı. Yetenekli genç bir müzisyen hastalığından dolayı yeteneğini kullanamayacak duruma gelir. Zaman geçtikçe nöbetleri artar. Apar topar hastaneye getirilen gencin sorununu bulmak ise Ateş Hekimoğlu'nun işidir. Ateş ve ekibi vakayı araştırırken zaman gittikçe daralıyordur. Sonunda Ateş, hastanın beyninin yarısını almak istediğini söyler. Bunu duyan İpek ise oldukça tedirgindir. Hekimoğlu bu riskli operasyonu gerçekleştirebilecek mi?

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NE OLDU?

16 yaşındaki Aslı ve annesi geçirdikleri araba kazası sonrası hastaneye kaldırılır. Doğuştan hiç acı hissedemeyen Aslı'nın bu çok ender rastlanan durumu, hayatını acı içinde geçiren Hekimoğlu için büyük bir merak unsurudur. Hekimoğlu ve ekibinin yaptığı testleri bir zaman kaybı olarak gören Aslı'nın tek isteği, durumu çok ağır olan annesini görebilmektir. Bu yüzden hastaneyi birbirine katar, ta ki kendi durumu da kötüleşinceye kadar.

Bir yandan Hekimoğlu, Orhan'ı hastanede yeni çalışmaya başlayan Sevda hemşireyle muhabbet ederken görmüştür ve Orhan'ın tümitirazlarına rağmen ikisinin arasında bir ilişki olduğunu iddia etmektedir. Mehmet Ali yanıldığına dair Hekimoğlu'yla iddiaya girer. İpek ise yeni tanışacağı bir adamla gideceği romantik randevuya hazırlanmaktadır. Hekimoğlu'nun,İpek'i de Orhan'ı da rahat bırakmaya niyeti yoktur.

Aslı ve annesi iyileşip tekrar birbirlerine kavuşabilecekler mi? İpek, Hekimoğlu'na rağmengüzel bir buluşma yaşayabilecek mi? Hekimoğlu ve Mehmet Ali arasındaki iddiayı kim kazanacak?

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