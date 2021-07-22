9 makamlı rektör skeç oldu

9 makamlı rektör skeç oldu O hem rektör, hem iki fakültenin dekanı hem yüksekokul müdürü hem de Dilek/Öneri/Şikayet sorumlusu Ünlü sanatçı Onur Buldu'nun "Ben bu beyefendiyi oynamıştım" paylaşımı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür" isimli komedi...

9 makamlı rektör skeç oldu

O hem rektör, hem iki fakültenin dekanı hem yüksekokul müdürü hem de Dilek/Öneri/Şikayet sorumlusu

Ünlü sanatçı Onur Buldu'nun "Ben bu beyefendiyi oynamıştım" paylaşımı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

ARDAHAN - Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür" isimli komedi programı, Ardahan Üniversitesi'nin 9 ayrı görevli rektörünü konu aldı. 9 makamlı rektörün canlandırıldığı skeçte oynayan ünlü sanatçı Onur Buldu'nun "Ben bu beyefendiyi oynamıştım" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Show TV'nin reyting rekortmeni programı Güldür Güldür'ün skeçleri arasında 9 farklı görevi olmasıyla Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber de yer aldı. Prof. Dr. Mehmet Biber'in rektörlük dışında üniversitede 9 farklı makamda görev yaptığı ifade edilirken, Biber'in bu görevleri arasında "Dilek/Öneri/Şikayet Sorumlusu" da olması ilgi çekti. Üniversitenin tanıtım sayfasında Rektör Biber'in iki ayrı fakültede dekan olması, bir yüksek okulu müdürü olması, yönetim kurulunda 4 farklı görevle yer alması da dikkat çekti.

Prof. Dr. Biber'in görevleri şöyle;

Üniversite Yönetim Kurulu Başkanı

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar ile Teknokent Koordinatörü

Kurumsal Yazılı Koordinatörü

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ardahan İl Koordinatörü

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ardahan İl Koordinatörü

Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü vekili

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Biber'in tüm bu görevlerinin yanı sıra 'Dilek/Öneri/Şikayet Sorumlusu' da olması dikkat çekti.

(OY-AT-SO-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı