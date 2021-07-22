9 makamlı rektör skeç oldu
9 makamlı rektör skeç oldu O hem rektör, hem iki fakültenin dekanı hem yüksekokul müdürü hem de Dilek/Öneri/Şikayet sorumlusu Ünlü sanatçı Onur Buldu'nun "Ben bu beyefendiyi oynamıştım" paylaşımı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür" isimli komedi...
O hem rektör, hem iki fakültenin dekanı hem yüksekokul müdürü hem de Dilek/Öneri/Şikayet sorumlusu
Ünlü sanatçı Onur Buldu'nun "Ben bu beyefendiyi oynamıştım" paylaşımı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
ARDAHAN - Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür" isimli komedi programı, Ardahan Üniversitesi'nin 9 ayrı görevli rektörünü konu aldı. 9 makamlı rektörün canlandırıldığı skeçte oynayan ünlü sanatçı Onur Buldu'nun "Ben bu beyefendiyi oynamıştım" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Show TV'nin reyting rekortmeni programı Güldür Güldür'ün skeçleri arasında 9 farklı görevi olmasıyla Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber de yer aldı. Prof. Dr. Mehmet Biber'in rektörlük dışında üniversitede 9 farklı makamda görev yaptığı ifade edilirken, Biber'in bu görevleri arasında "Dilek/Öneri/Şikayet Sorumlusu" da olması ilgi çekti. Üniversitenin tanıtım sayfasında Rektör Biber'in iki ayrı fakültede dekan olması, bir yüksek okulu müdürü olması, yönetim kurulunda 4 farklı görevle yer alması da dikkat çekti.
Prof. Dr. Biber'in görevleri şöyle;
Üniversite Yönetim Kurulu Başkanı
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar ile Teknokent Koordinatörü
Kurumsal Yazılı Koordinatörü
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ardahan İl Koordinatörü
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ardahan İl Koordinatörü
Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü vekili
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Biber'in tüm bu görevlerinin yanı sıra 'Dilek/Öneri/Şikayet Sorumlusu' da olması dikkat çekti.
(OY-AT-SO-Y)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı