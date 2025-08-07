9 Kere Leyla filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 9 Kere Leyla filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hem eğlenceli hem de dramatik ögelerle bezeli bu yapım, seyircilere farklı bir sinema deneyimi sunuyor. Leyla'nın hayatında yaşanan sürpriz gelişmeler ve olayların komik bir dille aktarılması, filmi öne çıkaran unsurlar arasında yer alıyor. "9 Kere Leyla"nın konusu ne, kimler rol alıyor ve filmde izleyiciyi neler bekliyor gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik.

9 KERE LEYLA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Adem (Haluk Bilginer), genç ve büyüleyici sevgilisi Nergis (Elçin Sangu) için 20 yıllık eşi Leyla'dan (Demet Akbağ) boşanmayı kafasına koymuştur. Ancak Leyla ile olan evliliği bir türlü doğal yollardan sona ermemekte, bu da Nergis ile yaşadığı yasak ilişkiyi içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Adem'in problemi sadece aşk hayatıyla da sınırlı değildir. Bir yandan antik yazmaları ele geçirmek isteyen karanlık karakter Mahdum (Fırat Tanış), diğer yandan onu deli gibi kıskanan, beceriksiz avukat Haris'in (Alican Yücesoy) neden olduğu dertlerle uğraşmak zorundadır. Kısacası bir evlilik, iki aşk ve üç belayla karşı karşıya kalan Adem'in hikayesi: Dokuz Kere Leyla...

9 KERE LEYLA OYUNCULARI VE KADROSU

BKM Film ve Contact Film Works'ün yapımcılığını üstlendiği bu yapımın yönetmen koltuğunda Ezel Akay oturuyor. Senaryo ise Adnan Yıldırım, Özlem Lale, Uğur Saatçi ve Ezel Akay tarafından kaleme alındı. Filmin müzikleri Ender Akay, Cem Ergunoğlu, Ömer Taşkın ve Tanju Eren imzası taşıyor. Oyuncu kadrosunda; Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Hakan Eke, Emre Kıvılcım, İhsan Ceylan, Hasan Eflatun Akay, Bertan Çelikkol, Kerime Obenik, Bimen Zartar ve Reşit Berker Enhoş Arda Cartı gibi dikkat çeken isimler yer alıyor.

9 KERE LEYLA NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Komedi türündeki "9 Kere Leyla" filmi, dijital yayın platformu Netflix'te izleyiciyle buluştu. Çekimleri ise İstanbul'un çeşitli semt ve mahallelerinde gerçekleştirildi.