9 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte cevabı...
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9 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte cevabı...

9 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte cevabı...
30.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:44

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı geliğ gelmeyeceğine ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasının Ramazan Bayramına denk gelen 9 gün boyunca da gündeme geleceği iddia edildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'de söz konusu tartışmalara ilişkin edindiği kulisi okuyucularıyla paylaştı. Selvi'nin "9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik karar 18 Mayıs'ta" başlıklı yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

18 MAYIS'DA BELLİ OLACAK

"Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arife, pazar günü ise bayram olduğu için zaten sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak.

Normalleşme takvimi pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. Kontrollü bir normalleşme sürecine hazırlık yapılıyor. Ramazan Bayramı'nda da şehirlerarası seyahatler yapılamayacak. Ama bayramda sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağına şimdiden karar verilmeyecek. 18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili süreç netleştirilecek.

'PİYASALAR RAHAT OLSUN'

Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde. Eğer veriler iyi gelmeye devam ederse 4 gün dahi düşünülmeyebilir."& ;

Kaynak: Snob Magazin

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