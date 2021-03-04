9 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının olay yerinden ilk görüntüler

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Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere 13.35'te kalkan askeri helikopter düştü. 9 askerimizin şehit olduğu, 4 askerimizin de yaralandığını kazaya ait ilk görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde bölgenin karla kaplı ve görüş mesafesinin çok sınırlı olduğu görülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.35'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi askeri helikopterin henüz bilinmeyen bir sebeple kaza kırıma uğradığını bildirdi. Kaza sonrası 9 askerimiz şehit olurken, 4 askerimiz ise yaralandı.

İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kaza haberi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma, ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralı personelin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Olayın ardından ilk görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde çetin hava şartlarının hakim olduğu bölgenin karlı kaplı ve görüş mesafesinin de çok sınırlı olduğu görüldü.



