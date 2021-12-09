9 Aralık Masterchef yemekleri! Masterchef ekşili kebap tarifi! Ekşili kebap nasıl yapılır? Ekşili kebap tarifi nedir?

Ekşili kebap tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Bu tarifi evinizde denemek isterseniz Ekşili kebap tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde.

EKŞİLİ KEBAP TARİFİ MALZEMELERİ

Malzemeler (4 Kişilik)

3 Adet tırnaklı pide

150 gr tereyağı

500 gr az yağlı kıyma

1 tatlı kaşığı toz biber

1 tatlı kaşığı kara biber

1 tatlı kaşığı tuz

150 gr kuyruk yağı

400 gr arpacık soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 adet domates rendesi

3 yemek kaşığı nar ekşisi

6 su bardağı et suyu ya da su

EKŞİLİ KEBAP TARİFİ NASIL YAPILIR?

Daha sonra misket büyüklüğünde yuvarlayıp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Köftelerimiz fırında pişerken sos için tencereye kuyruk yağını alalım. Kuyruk yağını eritip geriye kalan kuyruk parçalarını içinden çıkaralım. Erimiş kuyruk yağının içerisine soyduğumuz arpacık soğanlarını atıp soteleyelim. Ardından pişen misket köftelerimizi de ekleyip biraz kavuralım. Domatesi, et suyunu ve nar ekşisini de ilave edelim. Soğanlar pişinceye kadar kısık ateşte pişirelim. Ekmeklerimizi kare kesip 180 derecelik fırında üzerine erittiğimiz tereyağını dökerek 15 dk pişirelim. Servis tabağına aldığımız kızarmış ekmeklerimizin üzerine önce ekşili kebabımızın suyunu gezdirip daha sonra soğan ve köftelerini ilave edelim. Dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanozla da servis edebilirsiniz.

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