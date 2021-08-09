9 Ağustos İstanbul hava durumu! Bu hafta yağmur var mı? 15 günlük hava durumu!

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TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kilis, Elazığ ve Muş çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Adana, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Samsun ve Ordu ile Giresun'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı ve doğu kesimlerde biraz artacağı, iç kesimlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Ankara: Az bulutlu ve açık 36

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu 32

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuzey çevreleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 35

Antalya: Parçalı bulutlu 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından daha önce açıklanan hava sıcaklıkları İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Sıcaklık rekorunun kırıldığı Eyüpsultan'da hava sıcaklığı 39 dereye ulaştı. Türkiye günlerden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ederken, yangının söndüğü noktalardan gelen iyi haberler de biraz olsun yüreklere su serpti. Ancak yangın devam eden noktalarda mücadele devam ediyor. Ormanlara girişin yasaklandığı İstanbul'da da daha önce beklenen hava sıcaklıkları, şehirde etkili olmaya başladı.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul şehrinde 5 Ağustos 2021 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 36 dereceyi gösteriyor. 6 Ağustos 2021 Cuma günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 36 derece olacağı tahmin edilmekte. 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek. 8 Ağustos 2021 Pazar günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 31 dereceyi bulacak. 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek.

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