9.5 santimetrelik aort anevrizmasını gören doktorun tepkisi, "Karnında bomba taşıyorsun" oldu
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9.5 santimetrelik aort anevrizmasını gören doktorun tepkisi, "Karnında bomba taşıyorsun" oldu

13.03.2021 12:08 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:29
9.5 santimetrelik aort anevrizmasını gören doktorun tepkisi,

İstanbul'da yaşayan 73 yaşındaki Sefer Altan, nefes darlığı ve uykusuzluk sorunları nedeniyle hastaneye başvurdu. Daha öncesinde bypass olan ve kalbine pil takılan yaşlı adamın karnının içinde 9.5 santimetrelik bir aort anevrizması tespit edildi. Doktorların, "Karnında adeta bir bomba taşıyorsun" dediği Altan, riskli bir operasyon geçirerek sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan 5 çocuk, 11 torun sahibi 73 yaşındaki Sefer Altan'a, 3 yıl önce kalbine stent takıldı. Ardından kalp pili ameliyatı olan yaşlı adam son zamanlarda nefes darlığı ve uykusuzluk yaşamaya başladı.

KARNINDAN 9.5 SANTİMLİK AORT ANEVRİZMA ÇIKTI

Rutin kontrol için hastaneye gelen Sefer Altan'ın karın içerisinde 9.5 santimetrelik bir aort anevrizması tespit edildi. Doktorları bile şaşkına çeviren bu durum karşısında Altan, riskli bir operasyona alındı. Her iki kasık bölgesinden damarların bulunup özel bir malzeme ile anevrizmanın kapatılması sonucu sağlığına kavuşan Sefer Altan, "Hoca, 'kucağında tehlikeli bir bomba taşıyorsun' dedi. Ama ben Türk hekimlerine güvendim" diye konuştu.

9.5 santimetrelik aort anevrizmasını gören doktorun tepkisi, 'Karnında bomba taşıyorsun' oldu

"ÇOK NADİR RASTLADIĞIMIZ BİR DURUMDU"

Operasyonunun risklerine ve ciddiyetine dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Bilgi Erdoğan, "Karın içindeki aort damarının çapı ortalama 2.5 santimetre. Özellikle 5.5 santimi bulduğunda yırtılma riski artar. Sefer Bey'de 9.5 santimetrelik oldukça büyük bir anevrizma ile karşılaştık. Anevrizmanın başlangıcı böbrek damarına çok yakındı, çok nadir rastladığımız bir durumdu" ifadelerini kullandı.

"KUCAĞINDA BOMBA TAŞIYORSUN"

Operasyon öncesi nefes alamadığını ve çabuk yorulduğunu anlatan Sefer Altan, "Yürüyüş esnasında çok çabuk yoruluyordum. Genel bir kontrol için hastaneye geldiğimde durum fark edildi. Hoca kucağında 'tehlikeli bir bomba taşıyorsun' dedi. 'Operasyon yapacağız' dediler ve kurtuldum. Daha önce bypass ameliyatı oldum. Sonra kalp yetmezliğinden pil taktılar. Ben her zaman Türk hekimlerine güvendim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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