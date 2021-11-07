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864 parça tarihi eser ile yakalandılar

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
864 parça tarihi eser ile yakalandılar

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 milyon TL değerinde 864 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 milyon TL değerinde 864 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kişinin buldukları tarihi eserleri satmaya çalıştığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, belirlenen 4 adres ve 1 araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 742 adet sikke ve madeni heykel, 106 adet madeni obje, 16 adet kilden yapılmış obje ve sütun altlığı olmak üzere toplam 864 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerin maddi değerinin 2 milyon TL olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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