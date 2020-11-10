853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi
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853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi

10.11.2020 17:12 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:16
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi

GAZİANTEP'te, 4 mahalledeki 30 adresi kapsayan, 853 polisin katılımıyla 16 saat sürecek olan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

GAZİANTEP'te, 4 mahalledeki 30 adresi kapsayan, 853 polisin katılımıyla 16 saat sürecek olan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında evlerden birinin terasından kaçmaya çalışan şüpheli, dronla tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik; Hacıbaba, Nurtape, Mithatpaşa, Eyüp Sultan mahallelerinde 'Narko Şahin-27' adı verilen operasyon başlattı. Özel harekatçıların da aralarında bulunduğu 863 polisin katılımıyla düzenlenen ve 16 saat sürmesi planlanan operasyonda, helikopter, dron ve narkotik köpeği 'Maximilion' da kullanılıyor. Dron ile destek verilen operasyonda, mahallelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, sokaklar polis ablukasına alındı. Operasyonda bir evin terasından kaçmaya çalışan şüpheli, dron ile tespit edildi. Terastan atlayarak kaçmaya çalışan Şahin B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hacıbaba Mahallesi'nde polis ekiplerinin, girdiği evde dedektör köpek 'Maximilion', taşların arasına gizlenen uyuşturucuya tepki verdi. Ekipler, yaptıkları aramada satışa hazır metamfetamin buldu.

Öte yandan Vali Davut Gül İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de operasyon ile eş zamanlı gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı. Gül ve Zeybek, esnaf ziyaretinde de bulundu ve uygulamalarda görev alan polis memurları ile sohbet etti. 


853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi
853 polisle başlatılan operasyonda, kaçan şüpheli dronla tespit edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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