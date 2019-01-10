85 Yaşındaki Hasta 5 Saatlik Çalışma Sonucu Hastaneye Ulaştırıldı
Bitlis'in Hizan ilçesi Yukarı Kılavuz mezrasında rahatsızlanan 85 yaşındaki Resul Çalışır isimli vatandaş, 5 saatlik çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesi Yukarı Kılavuz mezrasında rahatsızlanan 85 yaşındaki Resul Çalışır isimli vatandaş, 5 saatlik çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı.
Hizan ilçesi Akşar köyüne bağlı Kılavuz mezrasında ikamet eden 85 yaşındaki Resul Çalışır isimli vatandaş rahatsızlandı. Hasta yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı köye ulaşamayan sağlık ekipleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğünden yardım istedi. Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu mezraya ulaştı. Hasta
ambulansla Hizan Devlet Hastanesine götürerek tedavi altına alındı. - BİTLİS
Kaynak: İHA