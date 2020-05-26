83 yaşındaki yaşlı adam çatıdan torunlarının üstüne düştü 83 yaşındaki yaşlı adam çatıdan torunlarının üstüne düştü Çatıdan düşen dedenin beraberinde düşürdüğü tuğlalar bahçedeki torunlarının üstüne düştü Denizli'de iki katlı evinin çatısını onarmak için çıkan 83 yaşındaki adam ayağı kayarak aşağı düştü.

83 yaşındaki yaşlı adam çatıdan torunlarının üstüne düştü

Çatıdan düşen dedenin beraberinde düşürdüğü tuğlalar bahçedeki torunlarının üstüne düştü

DENİZLİ - Denizli'de iki katlı evinin çatısını onarmak için çıkan 83 yaşındaki adam ayağı kayarak aşağı düştü. Tutunmaya çalıştığı kiremitler de aşağı düşünce 4 ve 2 yaşındaki torunları da hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Ali Akdemir isimli vatandaş 2 katlı evinin çatısını onarmak için çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Akdemir bir anda aşağı düştü. Akdemir aşağı düştüğü sırada tutunmaya çalıştığı tuğlalar da yerinden sökülerek bahçedeki A.A. ve A.A. isimli torunlarının üstüne düştü. Olayın neticesinde dede ile birlikte torunlar yaralandı. Aile üyelerinin haber vermesi ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akdemir ile iki torununa yaptıkları müdahalenin ardından ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdılar. Yaşlı adamın çatıyı onarmak için çıktığını belirten Arif Akdemir, "Çatıyı onarmak için çıktı. Çatı dün kırılmıştı. Bugün üzerine çıkınca temelli kırılarak aşağıya düştü. Çatının altında oynayan torunların üzerine da parçaları düştü" dedi.

Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA