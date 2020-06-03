83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
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83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu

Kütahya'da, yan binada oturan 83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından giren 53 yaşındaki adam, yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu. Talihsiz kadın, oğlu ve kızını telefonla ağlayarak yardım istedi. Çağrılan polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

03.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:23

Kütahya'da, yan binada oturan komşusu K.K.'nin (83) evine tavan arasından giren H.A. (53), cinsel saldırıda bulundu. K.K.'nin telefonla arayarak çağırdığı kızı ve damadı, eve gelerek H.A.'yı odaya kilitledi. Çağrılan polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

ÇIPLAK ŞEKİLDE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Sultanbağı Mahallesi'nde oturan HA., önceki gece 02.30 sıralarında, iddiaya göre yalnız yaşayan komşusu K.K.'nın oturduğu evin çatısından, tavan arasını kullanarak girdi. Üzerindeki kıyafetleri çıkaran H.A, çıplak bir şekilde K.K.'ya cinsel saldırıda bulundu.

ODAYA KİLİTLEDİLER

Kadının çığlık atması üzerine şüpheli üzerini giyinerek kaçmak istedi. Bu sırada K.K, yakında oturan kızı ve damadını arayarak yardım istedi. Telefon üzerine eve giden çift, şüpheli H.A'yı odaya kilitledi. İhbar üzerine eve giden Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli H.A'yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
HASAN: olayda enteresan bir durum var: kadın bağırınca adam kaçmaya çalışmış ama yaşlı kadın kızını ve damadını aramış ve damatla kız eve gelmiş. bütün bu zaman içinde adam hala evde.
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