83'lük dede 34 yıldır gönüllü müezzinlik yapıyor
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83'lük dede 34 yıldır gönüllü müezzinlik yapıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 83 yaşındaki Bakır Aktürk, gönüllü müezzinlik yapıyor.

25.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:43
83'lük dede 34 yıldır gönüllü müezzinlik yapıyor

'in ilçesinde, 83 yaşındaki Bakır Aktürk, gönüllü müezzinlik yapıyor.


Almanya'da işçi olarak çalışırken, 1985 yılında yurda dönen 5 çocuk ve 9 torun sahibi imam Bakır Aktürk, Burhaniye Camii'nde gönüllü müezzinlik yapmaya başladı. Namaz vakitlerini iple çektiğini anlatan Bakır Aktürk, "l985 yılında Almanya'dan dönerek Burhaniye'ye yerleştim. O günden beri değişik camilerde müezzinlik yapıyorum. Daha çok da Ören Camii'ne geliyorum. Hangi camiye gidersen benden müezzinlik yapmamı istiyorlar. Ben de seve seve yapıyorum. Sağlığım elverdiğince bu görevi sürdüreceğim. Çünkü işimi severek yapıyorum" dedi.


Ören Cami imamı Kadir Özdemir de, " ağabey her zaman müezzinliğimizi yapıyor. Biz de kendisini çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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