​"Tarihimizle Teknolojiyi Birleştirdik" VR Teknolojisiyle Çanakkale Savaşı!

Her yıl gururla andığımız Çanakkale Savaşı ve kahramanlarını 360 Virtual Reality teknolojisini kullanarak filme alan Necmi Yıldırım, filmleri son teknoloji ile donatılmış özel bir tır tasarlayarak seyircinin ayağına getiriyor.

Proje, Çanakkale Savaşı'nı merak eden yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra gelecek nesillere de ecdadımızın vatan uğruna gösterdikleri öz verileri ve savaş anlarını sunuyor. Çanakkale'de büyük bir ekip ve oyuncu kadrosuyla 360 derece çekilen ﬁlmler seyircileri kendilerini savaşın tam ortasında hissedecekleri bir teknolojiyle buluşturuyor.

İzleyicinin kendisini, Seyid Onbaşı 200 kiloluk topu kaldırırken yanı başında, Nusret Mayın Gemisi'nin içinde, Halime Ana ile omuz omuza birlikte savaşırken hissedeceği film, tam bir sanal gerçeklik tecrübesi fırsatı sunuyor.

Dünyada örneği olmayan bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Magic Necmi projede "milli ruhumuzu, tarihimizi ve bizi biz yapan değerlerimizi 360 VR ile çekip halkımıza, gençlerimize ve gelecek nesillerimize izletmeyi amaçladık." şeklinde fikirlerini belirtiyor.

Necmi Yıldırım görüş;

Projeyi halkımızla buluşturmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yıldırım, projeye katkısı olan, destekleyen herkese teşekkürlerini sunarak şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "gençlerimizin bana projeyle gelmelerini istiyorum" sözünden yola çıktık. VR teknolojisinin oyun ve eğlence dışında eğitim için nasıl kullanılacağını düşünürken projeyi tarihimizle birleştirmeye karar verdik. Bunun gençlerimize, gelecek nesillerimize tarihimizi anlatmanın teknolojik vasıtası olduğuna inandık."