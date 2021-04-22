82 saatlik kısıtlama başladı
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82 saatlik kısıtlama başladı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN - Haberler | Güncel

82 saatlik kısıtlama başladı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerinin üzerinde Korona virüs tedbirleri kapsamında içine 23 Nisan'ı da alan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibariyle başladı.

82 saatlik kısıtlama başladı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerinin üzerinde

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında içine 23 Nisan'ı da alan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ilk dakikalardan itibaren yoğunluğun yüzde 70'in üzerinde olduğu görüldü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne gönderdiği genelgeyle birlikte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına 23 Nisan'ı dahil etti. Ülke genelinde 82 saat uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibariyle başladı. Mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerine gitmek için yola koyulan İstanbullular, saat 19.00'da evlerine yetişemedi. Kısıtlamanın ilk dakikalarında İstanbul'daki trafik yoğunluğunun yüzde 70 seviyelerinin üzerinde olduğu görüldü.

82 saatlik kısıtlama başladı
82 saatlik kısıtlama başladı
82 saatlik kısıtlama başladı
82 saatlik kısıtlama başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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