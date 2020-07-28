800 metre yükseklikte gitar çalıp şarkı söyledi
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800 metre yükseklikte gitar çalıp şarkı söyledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde pilot yardımıyla yamaç paraşütüyle uçuş yapan psikolog Serkan Çimen, gökyüzünde mini bir konser verdi.

800 metre yükseklikte gitar çalıp şarkı söyledi
28.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:10

Antalya'nın Alanya ilçesinde pilot yardımıyla yamaç paraşütüyle uçuş yapan psikolog Serkan Çimen, gökyüzünde mini bir konser verdi. Denize 800 metre yükseklikte Çimen'in gitar çalıp 'Aldırma deli gönlüm' şarkısını söylemesi paraşütteki kameraya yansıdı.

Alanya L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görev yapan Psikolog Serkan Çimen, en büyük hobisi olan gitarı ile farklı bir etkinliğe imza attı. Eline gitarını alan Çimen, pilot eşliğinde denize 800 metre yükseklikteki Yassı Tepe'den yamaç paraşütüyle havalandı. Paraşüt Alanya semalarında süzülürken Çimen, mini bir konser verdi. Dakikalarca gökyüzünde kalan Çimen'in gitar çalıp 'Aldırma deli gönlüm' şarkısını söylemesi paraşütteki kameraya anbean yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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