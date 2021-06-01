80 yaşındaki Amerikalı ile evliliği çok konuşulmuştu... Meltem Miraloğlu ticarete atıldı
Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li ile evliliği gündeme bomba gibi düşen sonrasında ise eşi ile sorunlar yaşadığı konuşulan Meltem Miraloğlu zor günleri geride bıraktı.
Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li ile evliliği gündeme bomba gibi düşen sonrasında ise eşi ile sorunlar yaşadığı konuşulan Meltem Miraloğlu zor günleri geride bıraktı.
Mardinli olan Meltem Miraloğlu, Amerika'da yöreye özgü bıttım sabunlarının ticaretine başladı.
İlk hamlesi başarıyla sonuçlanan eski oyuncu, eşinin üzerine şirket kurmaya karar verdi.
Kaynak: Hürriyet