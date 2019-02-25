80'Ler 90'Lar Şarkılarıyla Dolu Bir Gece!

Kaan Öztürk ve Onur Mete'nin yoğun konser programı devam ediyor. Öztürk ve Mete "80'ler 90'lar biraz da noksanlar" ismini verdikleri programla Çarşamba gecesi IF Ataşehir'de en sevilen şarkılar ve sahne perfomanslarıyla müzik severlerle buluşacak.

Birlikte 5 yıl sahne alan ikili, 6 kişiden oluşan orkestrasıyla birlikte Anadolu yakasının gözde konser mekanlarından biri olan IF Ataşehir'de sahneyi renklendirerek unutulmaz bir gece yaşatacak.

Kaynak: Bültenler