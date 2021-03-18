8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin dökerek ateşe verdi
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8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin dökerek ateşe verdi

18.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:11

Rusya'da bir kadın, 8 yaşındaki oğlunun ağzına önce benzin döktü, ardından döktüğü benzini çakmakla ateşe verdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk yaşamını yitirirken, cani anne polis tarafından tutuklandı. Kadının korkunç eyleminin nedeniyle ilgili farklı iddiaların olduğu öne sürüldü.

Kasiyer olan 31 yaşındaki Anastasia Baulina, iddialara göre oğlu Andrey ile kavga ettikten sonra onu bahçeye götürüp, bir bidon ile benzini döküp, ardından çocuğu ateşe verdi. Raporda yer alan bir ifadeye göre, kadının çakmak kullanmadan önce çocuğu korkutmak amacıyla benzini ağzına döküp, "Bak bakalım nasıl yanacak" dediği öne sürüldü.

"AĞLARKEN AĞZINA BENZİN DÖKÜYORDU"

8 yaşındaki Andrey'in 12 yaşındaki kız kardeşi Natasha ise "Ağlarken ağzına benzin dökülüyordu" dedi. Natasha'nın korku içinde kaçtığı, anne ve üvey baba Pavel Baulin'in alevleri söndürüp ambulans çağırdığı, ancak vücudunda ciddi derecede yanık oluşan çocuğun 2 gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Anneye cinayet soruşturması başlatılırken, gözaltına alındı.

8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin dökerek ateşe verdi

ÜVEY BABASINA GİTTİĞİ İÇİN SİNİRLENMİŞ

Anastasia Baulina adlı annenin, oğlunun üvey babasına giderek annesini 'sözde bir sevgilinin' ziyaret ettiğini söyleyerek, oğlunun ona 'ihanet ettiği' için öfkelendiği belirtildi.

8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin dökerek ateşe verdi

"ACISINI ÇOCUKLARDAN ÇIKARDI"

Ailenin komşusu Nina Chetverikova, "Anastasia'ı otobüs durağında gördüm. Kocasıyla kavga etti. Görünüşe göre bunun acısını çocuklarından çıkardı." derken, Baulina hüküm giymesi halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Ayrıca hayatını kaybeden çocuğun daha önce yetimhaneye götürüldüğü, daha sonra neden tekrar annesinin bakımına verildiğine dair bir ceza soruşturması daha açıldı.

8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin dökerek ateşe verdi
Haber Yorumları (3)
ANNE: Merhamet yoksunu kadın insan evladına nasıl yapar bunu sense aynı şekilde can ver inşallah.
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MÜSLÜM: Allah bin belasını versin inşaallah
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REALİST: çocukların bu kadınların ellerinden çektikleri nedir yahu hiçmi vicdan merhamet kalmamış
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