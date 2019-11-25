8 yaşındaki Hint kızdan 2 dünya rekoru: 20 dakikada 202 fayans kırdı, bir saatte 202 origami yaptı
Tek eliyle 20 dakikada 202 fayans kırarak reşit olmayanlar kategorisinde dünya rekoruna imza atan 8 yaşındaki Sahruda, kağıt sanatında da hünerlerini tasdikledi.
25.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:36
Tek eliyle 20 dakikada 202 fayans kırarak reşit olmayanlar kategorisinde dünya rekoruna imza atan 8 yaşındaki Sahruda, kağıt sanatında da hünerlerini tasdikledi. Küçük kız bir saat içinde 202 origami yaparak Elite World Records'un (Elit Dünya Rekorları) kayıtlarına geçti.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: 8 yaşındaki Hint kızdan 2 dünya rekoru: 20 dakikada 202 fayans kırdı, bir saatte 202 origami yaptı