8 yaşındaki Hint kızdan 2 dünya rekoru: 20 dakikada 202 fayans kırdı, bir saatte 202 origami yaptı
Haberler » Dünya » 8 yaşındaki Hint kızdan 2 dünya rekoru: 20 dakikada 202 fayans kırdı, bir saatte 202 origami yaptı - Haber

8 yaşındaki Hint kızdan 2 dünya rekoru: 20 dakikada 202 fayans kırdı, bir saatte 202 origami yaptı

Tek eliyle 20 dakikada 202 fayans kırarak reşit olmayanlar kategorisinde dünya rekoruna imza atan 8 yaşındaki Sahruda, kağıt sanatında da hünerlerini tasdikledi.

25.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:36

Tek eliyle 20 dakikada 202 fayans kırarak reşit olmayanlar kategorisinde dünya rekoruna imza atan 8 yaşındaki Sahruda, kağıt sanatında da hünerlerini tasdikledi. Küçük kız bir saat içinde 202 origami yaparak Elite World Records'un (Elit Dünya Rekorları) kayıtlarına geçti.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: 8 yaşındaki Hint kızdan 2 dünya rekoru: 20 dakikada 202 fayans kırdı, bir saatte 202 origami yaptı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et