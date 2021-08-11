8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu (3)
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8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu (3)

8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu (3)
Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu - Haberler | Güncel

3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle tatil yapan Ali Kemal Güler'in (8) Kargıcak Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı Kırbıyık Otel'in havuzunda boğulmasıyla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST 

Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle tatil yapan Ali Kemal Güler'in (8) Kargıcak Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı Kırbıyık Otel'in havuzunda boğulmasıyla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HAVUZA TEK BAŞINA GİDİP YETİŞKİNLER BÖLÜMÜNE GİRMİŞ

Öte yandan Ali Kemal Güler'in, ailesiyle otele yeni giriş yaptığı, annesi ve babası otel odasına yerleşirken, havuza indiği ve havuzun yetişkinler için ayrılan bölümüne girdiği öğrenildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu

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