8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu (2)

3 KİŞİ GÖZALTINDAAntalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yapan 8 yaşındaki Ali Kemal Güler'in Kargıcak Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı Kırbıyık Otel'in havuzunda boğularak ölmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle birlikte tatil yapan 8 yaşındaki Ali Kemal Güler'in Kargıcak Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı Kırbıyık Otel'in havuzunda boğularak ölmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı. Dün saat 13.40'ta meydana gelen olayın ardından otele gelen jandarma ekipleri, havuzun sorumluları Gökhan A. (36), Ahmet Ö. (33) ve Murat K.'yi (25) gözaltına alarak karakola götürdü. Sorguları süren ve bugün adliyeye çıkartılması beklenen 3 şüphelinin, çocuğun boğulduğu sırada görev yerlerinde olmadıkları öğrenildi.Engin ANAK/ALANYA, (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Anak