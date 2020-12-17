8 üniversiteye 142 akademisyen alınacak
Sekiz üniversitenin 142 akademisyen alımına ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sekiz üniversitenin 142 akademisyen alımına ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Erzurum Teknik Üniversitesi bir profesör, bir doçent, 3 doktor öğretim üyesi; İbn Haldun Üniversitesi 2 doçent; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 1 doçent, 16 doktor öğretim üyesi; Hacettepe Üniversitesi 11 profesör, 17 doçent, 10 doktor öğretim üyesi; Milli Savunma Üniversitesi 4 profesör, 5 doçent, 13 doktor öğretim üyesi, 15 öğretim görevlisi, 15 araştırma görevlisi; Erciyes Üniversitesi 19 araştırma görevlisi; Hitit Üniversitesi 6 öğretim görevlisi; TED Üniversitesi 3 doktor öğretim üyesi alacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş