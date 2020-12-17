8 üniversiteye 142 akademisyen alınacak

Sekiz üniversitenin 142 akademisyen alımına ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzurum Teknik Üniversitesi bir profesör, bir doçent, 3 doktor öğretim üyesi; İbn Haldun Üniversitesi 2 doçent; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 1 doçent, 16 doktor öğretim üyesi; Hacettepe Üniversitesi 11 profesör, 17 doçent, 10 doktor öğretim üyesi; Milli Savunma Üniversitesi 4 profesör, 5 doçent, 13 doktor öğretim üyesi, 15 öğretim görevlisi, 15 araştırma görevlisi; Erciyes Üniversitesi 19 araştırma görevlisi; Hitit Üniversitesi 6 öğretim görevlisi; TED Üniversitesi 3 doktor öğretim üyesi alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş