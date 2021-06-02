8 tonluk kayanın düştüğü ahır Hacılar Belediyesi tarafından tamir edilecek
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8 tonluk kayanın düştüğü ahır Hacılar Belediyesi tarafından tamir edilecek

8 tonluk kayanın düştüğü ahır Hacılar Belediyesi tarafından tamir edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi Mahallesi Gelbula Mevkii'nde evinin ahırına 8 tonluk kaya düşen aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi Mahallesi Gelbula Mevkii'nde evinin ahırına 8 tonluk kaya düşen aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Özdoğan kayanın ahırdan vinç ile çıkartılarak ahırın tadilatının da gerçekleştirileceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde yağan yağışla birlikte yaklaşık 8 tonluk kayanın ahırının damını uçurarak zemine düşmesi sonucu maddi hasar meydana gelen Mustafa Koçak ve ailesini ziyarete giden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, olay yerinde kurum amirleri ile incelemelerde bulundu. Başkan Özdoğan "Yaşanan olayda can kaybının olmaması en büyük tesellimiz" dedi.

Ev sahibinin oğlu Umut Koçak yaşanan olayda can kayıplarının olmadığını belirterek belediye yetkililerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Yağan yağmurla kayanın yerinden koparak ahıra uçtuğunu söyleyen Umut Koçak, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a da ilgilerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

8 tonluk kayanın düştüğü ahır Hacılar Belediyesi tarafından tamir edilecek
8 tonluk kayanın düştüğü ahır Hacılar Belediyesi tarafından tamir edilecek
8 tonluk kayanın düştüğü ahır Hacılar Belediyesi tarafından tamir edilecek
8 tonluk kayanın düştüğü ahır Hacılar Belediyesi tarafından tamir edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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