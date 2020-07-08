8 Temmuz 2020 Çarşamba 31179 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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8 Temmuz 2020 Çarşamba 31179 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 8 Temmuz günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 8 Temmuz 2020 ve 31179 sayılı Resmi Gazete...

8 Temmuz 2020 Çarşamba 31179 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
08.07.2020 08:11 | Son Güncelleme: 08.07.2020 08:14

8 Temmuz tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 140 sayfadan oluşan 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31179 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Bazı Kadroların İhdas Edilmesi Hakkında Karar (Karar: 2020/339)

YÖNETMELİKLER

–– Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bahçeşehir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 3/6/2020 Tarihli ve 2017/17765 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 04/10/2019 Tarihli ve E: 2018/1, K: 2019/5 Sayılı Kararı

–– Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 07/07/2020 Tarihli ve 173 Sayılı Kararı

–– Yargıtay 19. Ceza Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

Resmi Gazete tamamı...

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