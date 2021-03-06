8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Wolfteam Kadınlar Turnuvası!
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8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Wolfteam Kadınlar Turnuvası!

06.03.2021 12:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:20
8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Wolfteam Kadınlar Turnuvası!

Wolfteam 8 Mart Dünya Kadınlar gününü unutmadı!

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Wolfteam Kadınlar Turnuvası duyuruldu!

Aksiyon ve savaş oyunu sevenlere bambaşka bir oyun deneyimi yaşatmak için özel olarak geliştirilen Wolfteam, hem kurt adam hem de insan olarak mücadele edebileceğiniz, rakiplerinizi güçlü pençelerinizi ve kurt adam yeteneklerinizi kullanarak alt edebileceğiniz bir online FPS oyunu. Türkiye'nin efsane FPS oyunu olan Wolfteam 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadınlar turnuvası gerçekleştiriyor. Turnuva, 8 Mart, Pazartesi saat 20.00'de Wolfteam'in resmi canlı olarak izlenebilecek.

Wolfteam'in önde gelen klanlarından KatreiMatem, GölgeHaramileri, AteşleTürkiye ve ShadowGirls takımlarının kadın oyuncuları turnuvaya katılım gösterecek.

Wolfteam Türkiye tarafından özel olarak davet edilen klanlar 5.000 TL ödül için mücadele edecekler.

Turnuvaya katılacak takımlar ve kadroları;

KatreiMatem: Arexia, Çalıkuşu, CananHanım, Roxxie, Victorista, Cerenimo (Y)

GölgeHaramileri: Lysia, NEONA, Moneta, LOREN, ineffablle

AteşleTürkiye: AtesleKralice, HAYALDOLU, TheShazly, PaddigtoN, AtesleAbla

ShadowGirls: TheNatalie, MoonGirl, QueenR00T, BalGulum, PrensesJY

Netmarble Türkiye Direktörü Cem Köne etkinlik hakkında; "Türkiye'de espor ekosistemi her yıl daha fazla büyüme gerçekleştiriyor. Bu ekosistem içerisinde kadın oyuncuların gün geçtikçe arttığını görmek ve Netmarble Türkiye olarak onları destelemek bizler için gurur verici. Bu ve bu tarz etkinliklerle Wolfteam klanları ve oyuncularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini .

Kaynak: Playerbros

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