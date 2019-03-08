Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS), Bağımsız Metal İşçileri Sendikası (BAMİS) ve İMECE Ev İşçileri Sendikası üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, "İş yerinde, evde, okulda ve sokakta kadın cinayetlerini ve kadına karşı şiddeti durduracağız" sloganıyla, yürüyüş yaptı.

Osmangazi Metro İstasyonu önünden Kent Meydanı'na kadar yürüyen grup adına basın açıklamasını okuyan BATİS Genel Başkanı Pervin Şahin, yaşanabilir bir ülke için kadınların sosyal hayatta daha aktif rol alması gerektiğini söyledi.

Kadınların her alanda olduğu gibi evde de büyük bir emeği olduğunu belirten Şahin, "Kadınlar evde yemek yaparak, çocuk büyüterek, gerektiğinde hasta ve yaşlı bakarak, emeğiyle hayatı üretiyor. Yaptığımız işler değer görmüyor ve önemsenmiyor. Evdeki emeğimizin de hakkını istiyoruz ve alacağız." dedi.

Şahin, "Biliyoruz ki kadınlar, gerçek adaletin, barışın ve özgürlüğün yılmaz direnişçisi olmadan güneşli güzel günlere ulaşamayacağız. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, bu bilincin yayılmasını ve bütün kadınların yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA