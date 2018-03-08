Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınlara çiçek vererek günlerini kutladı.

Özkan, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay'ın eşi Öznür Atay, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Sinan Tezcan'ın eşi Esra Tezcan ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar ile Tatvan Aile Destek Merkezi'ni (TADEM) ziyaret etti.

TADEM'deki kursiyerlerin gününü kutlayan Özkan, kadınlara çiçek verdi, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Özkan, daha sonra şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.