8'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü 8'inci kattan düşen inşaat işçisi öldüKAYSERİ'de, 8'inci katta iskelede sıva yaparken dengesini kaybedip düşen Yaşar Başkıran (35), yaşamını yitirdi.

8'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü

KAYSERİ'de, 8'inci katta iskelede sıva yaparken dengesini kaybedip düşen Yaşar Başkıran (35), yaşamını yitirdi.

İnşaat işçisi Yaşar Başkıran, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen bir arkadaşı ile birlikte, Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesinde bulunan 13 katlı apartmanın dış cephesinde sıva yapmaya devam etti. Başkıran, 8'inci katta iskelede çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Başkıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Başkıran'ın cansız bedeni, polisin yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis, Başkıran ve arkadaşının, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen inşaatta çalıştırılmasıyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA