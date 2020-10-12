8. Engelsiz Filmler Festivali başladı
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8. Engelsiz Filmler Festivali başladı

12.10.2020 23:21 | Son Güncelleme: 12.10.2020 23:24
8. Engelsiz Filmler Festivali başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8'inci yılında çevrim içi olarak düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, bugünkü film gösterimleriyle başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8'inci yılında çevrim içi olarak düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, bugünkü film gösterimleriyle başladı.

Pandeminin hayat üzerindeki etkilerinin izini sürecek festivalinin programı, bu yıl "Normali Ararken" teması çerçevesinde şekillendirdi.

İlk kez bir tema etrafında hazırlanan festival, Türkiye ve dünya sinemasının festivallerde öne çıkan, çok konuşulan ve beğeniyle karşılanan filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak.

Festival, programında yer verdiği tüm filmleri her yıl olduğu gibi göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleriyle erişilebilir ve ücretsiz olarak izleyiciye sunacak.

Çevrim içi film gösterimleri, "eff2020.muvi.com" platformu üzerinden gerçekleştirilecek ve filmlerle ilgili ayrıntılara, gösterim ve söyleşi takvimlerine "engelsizfestival.com" adresinden ulaşılabilecek.

Programda 46 film yer alıyor

Engelsiz Filmler Festivali'nde film gösterimlerinin yanı sıra film ekipleri ve aktivistlerle gerçekleşecek söyleşiler de erişilebilir olacak.

Programında 46 filme yer verilen festivalde "Engelsiz Yarışma", "Dünyadan", "Çocuklar İçin" ve "Uzun Lafın Kısası" seçkilerinin yanı sıra tema kapsamında "Eski Normal: Beden", "Eski Normal: Mekan", "Eski Normal: Hayvan", "Eski Normal: Şehir" ve "Eski Normal: Sanal Benlik" seçkileri de yer alıyor.

"En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödülleriyle "Seyirci Özel Ödülü"nün verileceği "Engelsiz Yarışma"nın bu yılki jürisi Gökçe Işıl Tuna, İpek Türktan Kaynak ve Kaan Karsan'dan oluşuyor.

Engelsiz Filmler Festivali, 18 Ekim'de sona erecek ve aynı gün festivalin YouTube hesabından yayınlanacak video ile ödül sahipleri ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Alcan

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