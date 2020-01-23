8 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybey Mahallesi'nde yol kenarında bir grubu fark etti.
Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Bangladeş uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.